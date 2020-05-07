DEAŞ, Irak'ta onlarca dönüm tarım arazisini kullanılamaz hale getirdi

AA

Irak İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürü Kazım Selman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'e bağlı Havice ilçesinin Bagara köyünde tarım arazilerinin ateşe verildiğini ifade etti.

Yangınların, terör örgütü DEAŞ tarafından çıkartıldığının tespit edildiğini aktaran Selman, yaklaşık 10 dönümlük buğday tarlasının kullanılmaz hale geldiğini söyledi.

Selman, yangına müdahale etmek üzere bölgeye çok sayıda itfaiye aracının sevk edildiğini bildirdi.

Selman ayrıca, Salahaddin vilayetinin Meftul ve Hafriye köyleri yakınlarındaki tarım arazisine DEAŞ militanlarınca yapılan havan topu saldırısı nedeniyle de yaklaşık 5 dönümlük tarım arazisinde yangın çıktığını aktardı.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen, örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.