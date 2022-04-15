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Osmaniye'de DEAŞ operasyonuna 6 tutuklama

Osmaniye'de DEAŞ terör örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde emir ve infazcı düzeyinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen 6 kişi yakalanıp, tutuklandı

DEAŞ operasyonuna 6 tutuklama
DEAŞ operasyonuna 6 tutuklama
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DHA

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerinin koordineli yürüttüğü çalışmalarda terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı. Örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen, infazcı ve emir oldukları değerlendirilen Suriye uyruklu şüpheliler M.E., A.E., A.A.M., A.H., R.M. ve A.H.'nın kente kaçak yollarla gelip, kamufle hayat sürdüğü saptandı.

12 Nisan'da Osmaniye merkezli Mersin ve Sakarya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, dijital malzemelere el konuldu.

Şüpheliler, getirildiği Osmaniye emniyetindeki işlemlerinin ardından çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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