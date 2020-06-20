DEAŞ operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı - ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlüklerince kent genelinde DEAŞ üyesi oldukları, çatışma bölgelerine gidip geldikleri ve örgütle irtibatlı olduklarına dair istihbari bilgiler bulunan 26 şüpheliye yönelik operasyonlar düzenlendi.Operasyonlarda, 4 Türk vatandaşı, 18 Irak ve iki Suriye uyruklu zanlı yakalandı.Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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