DEAŞ operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı - KAHRAMANMARAŞ

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu A.H, Y.S. ve M.D'nin terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri bilgisini aldı.Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda çalışma başlatan ekipler, kent merkezinde belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda şüphelileri yakaladı.Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- İddaa
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Yazarlar
- Video
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR