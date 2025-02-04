DEAŞ operasyonunda 46 gözaltı!
İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 46 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ yanlısı olarak faaliyet yürüten ve örgüte finansal destek sağladığı belirlenen 47 şüpheli tespit edildi.
AA'da yer alan habere göre soruşturmada, şüphelilerin çatışma bölgeleriyle iltisaklı şahıslarla birlikte örgütsel faaliyetler gerçekleştirdiği belirlendi.
Şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenledi. Operasyonda 46 zanlı yakalanırken, 1 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.