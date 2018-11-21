Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbaratı çalışma sonucunda Pelitli’de saklandığını belirlediği DEAŞ terör örgüt üyesi karı kocanın peşine düştü. Kaçak yollarla Türkiye’ye giriş yaptığı belirlenen DEAŞ Emir’i Abdulgaffur G., İstanbul’da bir süre saklandı. Çocuklarını ve eşini özleyen DEAŞ terör örgütü üyesi, kaçakçılarla irtibat kurarak, eşini Hatay üzerinden Türkiye’ye getirdi. Trabzon’da eşiyle buluşan Abdulgaffur G., Trabzon’un Pelitli Mahallesi’nde ev kiraladı. Kiraladığı evde iki çocuğu ve eşiyle birlikte yaşayan Aldulgaffur G., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SUİKASTÇI OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ

Polis sorgusunda suikastçı olduğunu itiraf eden Aldulgaffur G., Türkiye sınırları içerisinde hiçbir eyleminin bulunmadığını söyledi. Kaçak yollarla Türkiye’ye giriş yaptığı belirlenen suikastçının eşinin de ifadesi alındı. Sorgusu tamamlanan terörist, eşi ve iki çocuğuyla birlikte adliyeye sevk edildi. Bu arada DEAŞ’lı teröristin evinde yapılan aramada ele geçirilen 2 laptop ve 1 flaş bellek, 2 adet cep telefonu ve Arapça dokümanların incelendiği öğrenildi.

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