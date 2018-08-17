Debrecen - MTK Budapest maçı rakamları

Macaristan NB I maçında Debrecen ile MTK Budapest, 17 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:00. 8 puanlı Debrecen 4. sırada bulunuyor, MTK Budapest 9 puana sahip ve 3. sırada. Debrecen son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. MTK Budapest son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 208 kodlu maçı oynayanlar; Debrecen galibiyet oranı 1.90, beraberlik oranı 3.00, MTK Budapest galibiyet oranı 2.90.

Debrecen son haftadaki Diosgyor müsabasında 1-3 kazandı.

MTK Budapest, Paksi SE karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Debrecen, 3 gol attı ve 1 gol yedi.

MTK Budapest, dış sahada 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda MTK Budapest 4 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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