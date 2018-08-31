Debrecen - Szombathelyi Haladas maçı rakamları

Macaristan NB I heyecanı devam ediyor. Debrecen, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Szombathelyi Haladas takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 18:00. Maç öncesi Debrecen 9 puanla 5. sırada, Szombathelyi Haladas 4 puanla 10. sırada bulunuyor. Ev sahibi Debrecen, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Szombathelyi Haladas, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 464. İddaa'da Debrecen kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Szombathelyi Haladas kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Debrecen son haftadaki Videoton Fehervar müsabasında 2-5 yenildi.

Szombathelyi Haladas ise Balmazujvaros karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Debrecen, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Debrecen, kendi sahasında 6 gol attı, 4 gol yedi.

Szombathelyi Haladas ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Szombathelyi Haladas, 3 gol atarken 7 gol yedi.

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