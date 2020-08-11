Dede Korkut masalları Youtube'da yayımlanmaya başladı

AA

Daha önce Tales of Turkey ve Artjourney adlı kültür sanat içerikli video çalışmalarına imza atan RNA iletişim, "Korkut Ata Masal" kanalında, geleneksel masalları, çağa uygun bir dil ve yaklaşımla yeniden yorumlayarak çizgi film, animasyon, kitap veya müzik parçası olarak izleyiciye sunuyor.

Kanalın kurucusu İsak Baydaroğlu, projeye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Nar Tanesi Masalı" ve "Tahir ile Zühre Masalı"ndan üçer bölümün izleyiciyle buluştuğunu söyledi.

Korkut Ata Masalları projesinde, geleneksel masalları, özüne zarar vermeden bugünün diline, anlayışına ve insanına taşımak niyetiyle yola çıktıklarını belirten Baydaroğlu, "Kültür coğrafyamızdan çıkan masallar, ruhumuza, aklımıza ve kalbimize giden en kestirme yoldur. Toplumsal değerlerimizden olan sevgi, kardeşlik, dayanışma ve çevre bilinci gibi anlamların en güzel örnekleri, bizim masallarımızda bulunuyor. Korkut Ata Masal, masallarımızın taşıdığı bu mesajları, çocuklara, gençlere ve tüm topluma iletmek üzere Youtube kanalında yayına başladı." dedi.

- Dede Korkut Masalları yaşatılıyor

İsak Baydaroğlu, Nar Tanesi masalının ilk bölümüyle yayına başladıklarına işaret ederek, Türk kültüründe masal anlatıcılığının taşıdığı önemi bildiklerini ve bundan sonra özellikle kültür sanat alanında daha fazla çalışma üretmeye odaklanacaklarını söyledi.

Masallarda işlenen mesajlara dikkati çeken Baydaroğlu, şu bilgileri verdi:

"Korkut Ata Masal, bu topraklarda üretilen hikayeyi kitlelerle buluşturmak için Youtube'da yayına başladı. Özellikle gençlerin, farklı kültürlerin masallarından beslenmesi, kendi kahramanlarını ve değerlerini tanıyamaması bizi fazlasıyla üzüyor. Masallarımız hayatın her noktasına dokunan mesajlar içeriyor. Biraz da bizden çıkan bu değeri, kendi çocuklarımıza ve tüm insanlığa tekrar hatırlatmak istiyoruz."

Baydaroğlu, Türkiye'de masal anlatıcılığının son yıllarda yeniden popüler hale geldiğini dile getirerek, "Bunu önemli bir gelişme olarak görüyoruz fakat biz aynı zamanda görselleştirdiğimiz çizgilerden, seslendirmeye yahut masalların arkasında çalan müziğe kadar, özgün çalışmalar geliştirme gayreti içerisindeyiz. Çizgilerimiz, bizim görsel hafızamız dikkate alınarak, müziklerimiz ise geleneksel sazlarımıza yer vererek oluşturuluyor. Bütün bu çalışmalarımız bize büyük bir tecrübe kazandırıyor ve ileride içeriklerimizi çok daha kaliteli seviyelere taşımamıza yardımcı olacaktır." diye konuştu.

- Masal müzesi kurmak istiyoruz

Masallar için hazırlanan enstrümantal Türk müziklerinin de kanalda paylaşıldığını sözlerine ekleyen Baydaroğlu, yaptıkları çalışmanın, kendilerini ölçebilmek için bir deneme olduğunu ve ileride masal müzesi kurmayı planladıklarını aktardı.

İsak Baydaroğlu, kanalda, Nar Tanesi ve Tahir ile Zühre masallarını yeni çizim ve müziklerle yayınladıklarını kaydederek, şöyle devam etti:

"Bölüm bölüm yayına aldığımız masalları, bir bütün olarak da takipçilerimizle paylaşacağız. Tahir ile Zühre Masalı'nı altı bölüm şeklinde yayınlamak üzere çalışmamız devam ediyor. Müziklerimiz, çizimlerimiz, okumalarımız hazır. Masallarda, bizden, bize ve tüm insanlığa büyük mesajlar var. Yayınlayacağımız masalların büyük toplumsal fayda üretmesini umuyoruz."

Oğuz Türklerinin eski destanlarında yüceltip kutsallaştırılmış, bozkır hayatının geleneklerini ve törelerini çok iyi bilen, kabile teşkilatını koruyan yarı-efsanevi bilge, Dede Korkut (Korkut Ata),Türkler'in en eski destanı Dede Korkut Kitabı'ndaki hikayelerin de anlatıcısı ozandır. Masal severler ve özellikle geleneksel masallara merakı olanlar, Dede Korkut'un masallarını, Korkut Ata Masal kanalından takip edebilecek.