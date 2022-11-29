Dede mirası 1700 yıllık manastırda turizm elçiliği yapıyor

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine 17 kilometre uzaklıktaki manastırın kapısını sabah erkenden açarak yerli ve yabancı konukları bekleyen Coşkuner, eşi Ayşe Coşkuner ile bahçeyi temizliyor.

Bir otelde çalışırken 2001 yılında emekli olan Coşkuner, 20 yılı aşkın süredir yürüttüğü rehberlik faaliyeti sayesinde turistlerle iletişim kurabilecek kadar İngilizce, Fransızca ve İtalyanca öğrendi.

Coşkuner, manastır ve içindeki diğer alanları gezdirdiği konuklarına farklı dillerde bilgi aktarıyor.

Cabir Coşkuner, yaptığı açıklamada, manastırın çevresindeki arazilerin 1935 yılında devletin düzenlediği ihalede dedesi tarafından satın alındığını, geçmişte büyükleri tarafından bahçesi ekilen alandaki manastırın, sonraki süreçte turizme kazandırıldığını belirtti.

Coşkuner, milattan sonra 3. yüzyılda kayaların oyulması ile yapılan manastırda, freskleri 9'ncu yüzyılı işaret eden iki ayrı kilise ile bezirhane, mutfak, yemekhane, okul, toplantı salonu, keşiş ve rahiplerin konakladığı odaların bulunduğunu söyledi.

Keşiş yetiştirildiği için Keşlik Manastırı olarak adlandırılan yapının, zamanla bugünkü halini aldığını anlatan Coşkuner, yıllar içinde yıpranan bazı alanların, geçen yıl Nevşehir Valiliği İl Özel İdaresi koordinatörlüğünde restore edildiğini kaydetti.