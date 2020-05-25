Dedelerinin bayramını sopanın ucuna bağladıkları eldiveni öperek kutladılar - KIRKLARELİ

İğneada beldesinde dedeleri ile aynı sitede yaşayan torunları, bayramlaşmak için ilginç bir yönteme başvurdu.Gülten'in dört torunu bayramlaşma sırasında sosyal mesafe kuralına uyabilmek için bir eldiveni şişerek bağladıkları sopayı dedelerine verdi.Torunlar daha sonra dedelerinin uzattığı eldiveni öperek kendisiyle bayramlaştı.Amatör kamera tarafından kaydedilen ve büyüklerin de katıldığı bayramlaşmada renkli görüntüler oluştu.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Canlı Skor
- İddaa
- Süper Lig
- 1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR