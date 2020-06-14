DHA

Yalova'da yaşayan M.K. adlı kadın, annesiyle birlikte Kozlu ilçesine bağlı Sivriler köyünde yaşayan dedesini ziyarete geldi. M.K., evde rahatsızlanınca ambulansla hastaneye kaldırıldı. M.K. ile birlikte test yapılan babaannesi, annesi ve kuzeninde Covid-19 tespit edildi. M.K. ve babaannesi Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedaviye alındı. Annesi ile kuzeni ise evde gözlem altına alındı. İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün yaptığı filyasyon çalışmasının ardından 650 nüfuslu Sivriler köyünün 60 haneli ve 150 kişinin yaşadığı Dere Mahallesi'nin karantina altına alınmasına karar verildi. Özellikle M.K. ile temas ettiği belirlenen 3 evde yaşayan 20 kişi başta olmak üzere, tüm mahallede karantina sürüyor. Jandarma ekipleri, mahallenin giriş ve çıkışlarını bariyerlerle kapattı. Vatandaşların ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Gruplarınca karşılanmaya başlandı.

‘RAHATSIZLANINCA HASTANEYE BAŞVURDULAR’

Sivriler Köyü Muhtarı Şenol Taşkın, Yalova'dan dedesinin yanına gelen bir kadın ile yanındakilerinin rahatsızlanmalarının ardından hastaneye başvurduğunu anlatarak, "Bu kişilerin testleri pozitif çıkmış. Temaslı oldukları kişilerle birlikte mahallede karantina uygulaması başladı. Mahallede bulunan 60 haneye giriş çıkışlar yasaklandı" dedi.