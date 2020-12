HABERTURK.COM

Sözü Emircan İğrek, müziği Deeperise ve Emircan İğrek imzalı şarkının düzenlemesi de Deeperise tarafından yapıldı.



Daha önce yayımladığı "Raf (feat. Jabbar)", "Move On (feat. Jabbar)", "Geçmiş Değişmez (feat. Jabbar)", İngilizce versiyonu "One By One (feat. Jabbar)", "Bildiğim Gibi (feat. Nilipek.)", "Güzelliğin On Para Etmez (feat. Jabbar)", "Unut Geçmişi (feat. Patron & Yaprak Çamlıca)", "Kara Toprak (feat. Cem Adrian & Şanışer)", Sol Yanım Ayaz (feat. Pınar Süer) isimli çalışmalarıyla başarı kazanan Deeperise; yeni çalışması ile de adından sıkça söz ettireceğe benziyor.