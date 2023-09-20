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        Haberler Sağlık DeepMind, DNA'da hastalığa yol açan genlerin bulunmasını hızlandırıyor

        Google'ın yapay zeka şirketi DeepMind, DNA'da hastalığa yol açan genlerin bulunmasını hızlandırıyor

        Google'ın yapay zeka program geliştirme şirketi DeepMind, yapay zeka kullanarak insan DNA'sında hastalıklara yol açan genlerin tespitini hızlandırıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 09:36 Güncelleme: 20.09.2023 - 09:36
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        DeepMind, DNA'da hastalığa yol açan genlerin bulunmasını hızlandırıyor
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        Kullanılan yapay zeka programı DNA'daki değişimleri tanımlayabiliyor. BBC'nin haberine göre, AlphaMissense adı verilen yeni sistem, insan DNA ipliklerindeki bileşenlerin sırasını kontrol ederek çalışıyor. Sıralamadaki yanlışlık, vücut hücreleri ve dokularının düzgün şekilde üretilemediği ve bunun da hastalığa yol açabileceğine işaret ediyor.

        DeepMind'dan Pushmeet Kohli, yeni sistemle DNA'daki tüm önemli mutasyonların yüzde 89'unu belirlediklerini belirtti.

        Avrupa Moleküler Biyoloji Laboratuvarı Genel Müdür Yardımcısı Prof. Ewan Birney, gelişmeyi büyük adım olarak niteleyerek "Bu, klinik araştırmacıların hastalığa neden olabilecek yerleri bulmak için nereye bakacaklarına öncelik vermelerine yardımcı olacak" ifadesini kullandı.

        Gelişmenin tanıyı hızlandırması ve daha iyi tedavi arayışlarına yardımcı olması bekleniyor.

        DeepMind geçen yıl yapay zeka aracılığıyla insan vücudundaki neredeyse tüm proteinlerin şeklini çözmüştü.

        AlphaMissense aracılığıyla yapılan çalışma, "Science" dergisinde yayımlandı.

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        #DeepMind
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