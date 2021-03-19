DeFacto'da kadın çalışan oranı yüzde 56'ya yükseldi

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DeFacto, 17 Mart 2021 tarihinde ABD’nin New York kentinde ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini Sergileyen Kadınların Ekonomik Olarak Güçlendirilmesi’ başlığıyla düzenlenen Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu’na katıldı.

DeFactoCFO’su Önder Şenol, Covid-19 nedeniyle sanal olarak gerçekleşen buluşmada dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen panelist ve katılımcılara şirketin kadın çalışanlara yönelik politikalarını ve projelerini anlattı.

Şenol, “İş hayatında kadınların mevcudiyetini destekliyoruz, sonuçlarını da almaya başladık. Söylemekten en gurur duyduğum şey çalışanlarımızın yüzde 56’sını kadınların oluşturması"dedi

Şenol, konuşmasında şirketin yürüttüğü kadın odaklı sorumluluk projeleri hakkında da bilgi verirken “Kadınların iş hayatında eşit şartlarda çalışmasını, emeklerinin ve hayallerinin hayat bulmasını önemsiyoruz. Bu doğrultuda çalışanlarımızın eğitimi ve gelişimi için sürekli yatırımlar yapıyoruz. 2015 yılında kadın çalışanlarımıza pozitif ayrımcılığın ötesinde uygulamalar sunan ve ekstra imkanlar tanıyan Mutlu Kadın Hareketi’ni başlattık. Aynı yıl kadınlara iş hayatında verdiğimiz desteği devam ettireceğimizi taahhüt etmek için Birleşmiş Milletler Kadınları Güçlendirme İlkeleri’ne (WEPs) imzacı olduk" ifadelerini kullandı