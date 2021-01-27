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DeFacto, Dünya Finans Forumu (WFF) ’nda gelecek dönemi anlattı

Dünya Finans Forumu’na katılan DeFacto, global markaların finans liderlerine pandemi döneminde dijitalleşme başta olmak üzere uyguladıkları stratejileri ve yeni dönemdeki beklentilerini anlattı. Forumda gerçekleştirdiği sunum ile DeFacto olarak pandemide dijitalleşme başta olmak üzere aldıkları stratejik kararlarla büyümelerini sürdürdüklerini, yurtdışı online kanalları büyütmek için yatırımlarını hızlandırdıklarını söyleyen DeFacto CFO’su Önder Şenol “Zorlu bir süreç olmakla birlikte pandemi aynı zamanda büyük fırsatlar da sunarak, perakende sektöründeki değişimi hızlandırdı” dedi.

DeFacto, Dünya Finans Forumu (WFF) ’nda gelecek dönemi anlattı
HABERTURK.COM

DeFacto, pandemi döneminde alınan kararları, yatırımlarını ve yeni dönemdeki hedeflerini dünyanın önde gelen markalarının finans liderleriyle paylaştı.

Dünya Finans Forumu’da (WFF) konuşan DeFacto CFO’su Önder Şenol, “Pandemi, perakende sektörünü 10 yıl hızlandırdı” dedi. Online olarak düzenlenen WFF’de yaptığı sunumda Şenol, 2020 yılında değişimi nasıl yönettiklerini anlattı, soruları yanıtladı.

2020’de ve pandemi döneminde satın alma alışkanlıklarının değiştiğini kaydeden Şenol “Perakende ticaretinde yeni bir dönemin başındayız. Zorlu bir süreç olmakla beraber pandemi aynı zamanda perakende dünyasına büyük fırsatlar da sundu. Biz de bu süreçte farklı bir deneyim ve stratejik yaklaşım denedik ve pandemi ile önemi daha da artan çevik yönetim sistemlerini hızla uygulamaya aldık.

YURTDIŞINDA ONLINE KANALLARDA HIZLI BÜYÜME

Pandemi döneminde dijitalleşmenin ve e-ticaretin öneminin arttığına dikkat çeken Şenol, “DeFacto olarak dijitalleşmeye geçtiğimiz yıllarda yaptığımız yatırımların meyvesini fazlasıyla topladık. Akıllı mağazamızı Eylül 2019’da açmıştık. Geçen yıl da fijital mağazamızı hizmete aldık. Pandemi döneminde e-ticaret hacmimiz de yüzde 250 artış gösterdi. Bu dönemde ‘Güvende Kal’ koleksiyonunu çıkardık, hijyene önem verdik. Güvende alışveriş, çalışan ve müşteri sağlığı için 2020’de yaptığımız yatırım miktarı 15 milyon TL’ye ulaştı” dedi.

Yıllık yüzde 35’lik büyüme performansını yakalayan DeFacto’nun pandemi yılı 2020’de de büyümesini sürdürdüğünün altını çizen Şenol “Türkiye’deki online kanalımıza müşterilerimize daha iyi bir deneyim sunabilmek için her gün yeni bir özellik ve deneyim noktası ekliyoruz. Şu an 50 ülkede dijital satış kanalı bulunuyor. Yurtdışındaki online kanallarımızı büyütmek için yatırımlarımızı hızlandırdık. Pandemiyle birlikte değişen, rahat ve sağlıklı yaşam ile evden çalışmanın ön plana çıktığı hayat tarzı doğrultusunda yeni marka yarattıklarını söyleyen Şenol “Aktif spor, ev ve iç giyim markamız DeFactoFİT'i Eylül ayının başında tüketicimizin beğenisine sunduk. 2 bini aşkın ürünüyle DeFactoFİT, online satış kanallarından 50 ülkede aynı anda satışa sunuldu. DeFactoFİT ile hedefimiz büyük. Markamızı 5 yıl içinde dünyanın en çok tercih edilen fijital; yani fiziksel ve dijital markalardan biri yapacağız” diye konuştu.

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