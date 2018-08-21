Defensa y Justicia - Banfield maç önü

Copa Sudamericana 1/8 Finaller maçında Defensa y Justicia ile Banfield, 22 Ağustos 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 01:30. Ev sahibi Defensa y Justicia, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Banfield son 5 mücadelede 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.
İddaa'dan 492 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Defensa y Justicia kazanırsa 1.75, beraberlik çıkarsa 2.90, Banfield sahadan galip ayrılırsa 3.50 oranını elde edecekler. Alt 1.30, üst 2.30 veriyor. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.55 oranını kazandıracak.
Defensa y Justicia son haftadaki Estudiantes müsabasında 1-2 kazandı.
Banfield ise Independiente maçında 0-1 kazandı.
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