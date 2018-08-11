Defensor Sporting - Rampla Juniors FC düellosu

Uruguay Premier Lig Clausura heyecanı devam ediyor. Defensor Sporting, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Rampla Juniors FC takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:00. 4 puanlı Defensor Sporting 5. sırada bulunuyor, Rampla Juniors FC 3 puana sahip ve 10. sırada. Defensor Sporting son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Rampla Juniors FC, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 743 kodlu maçı oynayanlar; Defensor Sporting galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Rampla Juniors FC galibiyet oranı 0.00.

Defensor Sporting son haftadaki Fenix müsabasında 1-2 kazandı.

Rampla Juniors FC ise Cerro maçında 1-2 kazandı.

Defensor Sporting, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Defensor Sporting, kendi sahasında 1 gol attı, 2 gol yedi.

Rampla Juniors FC, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Rampla Juniors FC, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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