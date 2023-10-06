Haberler Magazin Defileye iç çamaşırı ile katıldı! Duygu Özaslan'ın kombinine binlerce yorum geldi!

Defileye iç çamaşırı ile katıldı! Duygu Özaslan'ın kombinine binlerce yorum geldi! Sosyal medyanın en fenomen isimlerinden biri olan Duygu Özaslan, geçtiğimiz gün Paris'te düzenlenen dünyaca ünlü bir markanın defilesine katıldı. Kombin olarak markanın iç çamaşırının üzerine kalın bir hırka tercih eden ünlü isme binlerce yorum geldi. Habertürk Giriş: 06.10.2023 - 10:01 Güncelleme: 06.10.2023 - 10:01 facebook

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25 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Paris Moda Haftası tüm hızıyla devam ediyor. Defileye katılan isimlerden biri de sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan oldu. Ünlü fenomen tercih ettiği kombiniyle dikkatleri üzerine çekti.

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Sosyal medyanın en çok tanınan isimlerinden biri olan Duygu Özaslan, Paris'te düzenlenen dünyaca ünlü bir markanın defilesine katıldı. Özaslan, kombin olarak külotlu çorabının üzerine markanın iç çamaşırını giyerek katıldı.