Defne Samyeli, Cem Yılmaz'ın evine demir attı

Komedyen Cem Yılmaz ile nikah masasına oturmaya hazırlandığı konuşulan sevgilisi Defne Samyeli, ünlü komedyenin Levent'teki evine adeta demir attı. Haftanın tüm günü neredeyse komedyenin evinde olduğu görülen güzel sunucunun, yakın zamanda nikah masasına oturmasına kesin gözüyle bakılıyor