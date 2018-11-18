Defne Samyeli'den Cem Yılmaz'a tatlı jesti

Aşkları doludizgin devam eden sunucu Defne Samyeli ile komedyen Cem Yılmaz, fırsat buldukça birlikte vakit geçiriyor. Yoğun bir şekilde yeni filmi 'Karakomik Filmler'in çekimi için çalışan Cem Yılmaz'ın film setine giden Defne Samyeli, sevgilisine tatlı yapıp götürdü