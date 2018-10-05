Defne Samyeli ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'dan evlilik açıklaması
05.10.2018 - 08:33 | Güncelleme: İHA
Defne Samyeli ile Cem Yılmaz'ın evlenecekleri iddia edilmişti. Antalya’daki söyleşiye katılan Ünlü şovmen Cem Yılmaz, birlikte olduğu Defne Samyeli ile ilgili İzmir’de evlenecekleri söylentilerine esprili bir şekilde yanıt verdi. Cem Yılmaz, “Siz gidin biz geliyoruz oraya” dedi
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İHA'nın haberine göre, ünlü şovmen Cem Yılmaz, 55. Antalya Uluslararası Altın Portakal Film Festivali’ndeki söyleşisinde yüzlerce hayranıyla buluştu. Tıklım tıklım dolan salonda yer bulamayanlar Cem Yılmaz’ın söyleşisini salon dışına kurulan barkovizyondan takip etti.
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Ünlü yıldızı birlikte oldukları eski haber spikeri Defne Samyeli de yalnız bırakmayarak söyleşiyi ilk sıralardan izledi.
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Cem Yılmaz, kendisine sinemanın kapılarını açan ve ilk rol aldığı Herşey Çok Güzel Olacak’ filminin yönetmeni Ömer Vargı ve televizyoncu Yekta Kopan ile birlikte hayranlarını kahkahaya boğan bir söyleşiye imza attı.
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Söyleşinin ardından salonu terk edip, kendilerini bekleyen VIP minibüse binen Defne Samyeli, çok iyi olduğunu söylerken evlilik sorusunu kibarca geçiştirip, korumalarına “kapıyı kapatın” diyerek araca bindi. Daha sonra gelen Cem Yılmaz, magazin muhabirlerinin ısrarlı sorularını cevaplandırdı.
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2019’un dolu dolu geçeceğini söyleyen Yılmaz, “Gelecek yıl Ocak’ta filmler çıkacak. Mart’ta da bir grup film var. Gösterilerle birlikte dolu dolu bir yıl olacak” dedi.
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EVLİLİK İDDİALARINA ESPRİLİ YANIT
Gazetecilerin, “Bir dahaki ay çeşmede düğün olacağıyla ilgili haberler var doğru mu?“ şeklindeki sorusuna esprili bir şekilde, “Siz gidin biz geliyoruz oraya” diyerek, herkesi güldürdü.
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Ünlü yıldız, yarınki final gecesinde sinemaya katkılarından dolayı “Yaşam boyu başarı ödülü” alacak.
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