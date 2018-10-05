Defne Samyeli ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'dan evlilik açıklaması

Defne Samyeli ile Cem Yılmaz'ın evlenecekleri iddia edilmişti. Antalya’daki söyleşiye katılan Ünlü şovmen Cem Yılmaz, birlikte olduğu Defne Samyeli ile ilgili İzmir’de evlenecekleri söylentilerine esprili bir şekilde yanıt verdi. Cem Yılmaz, “Siz gidin biz geliyoruz oraya” dedi