Tek başına AVM'ye gelen Samyeli, bir mekanda kızı Deren Talu ile bir araya geldi. Anne kız baş başa yemek yiyip uzun süre sohbet ettiler. AVM'ye ayrı ayrı gelen ikili çıkışta beraber çıksalar da bir birlerinden uzak yürümeleri ve Defne Samyeli'nin moralsiz halleri ise dikkat çekti.