Cem Yılmaz'dan fiyat sitemi!

Cem Yılmaz-Defne Samyeli çifti, önceki akşam bir alışveriş merkezinde dolaştıktan sonra yemek yedi. Sevgilisi Samyeli’nin elini bir an olsun bırakmayan Yılmaz, muhabirlere “Bana fiyat falan sormayın, ama siz yine yazarsınız. Böyle şeyler söylenmez“ diyerek gözlerden uzaklaştı