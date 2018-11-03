1 | 17

Posta Gazetesi'nin haberine göre; geçtiğimiz ay iki gece Maçka'daki bir restoranda sahneye çıkan Defne Samyeli'nin, hem kendisinin hem de sevgilisi Cem Yılmaz'ın fotoğraflarının çekilmemesi için özel güvenlik garantisi istediği öğrenildi.