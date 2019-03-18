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ASLIŞAH'A HÜLYA KOÇYİĞİT ONAYI



Türk sinemasının usta isimlerinden Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar, gösteriye kız arkadaşıyla katıldı. Bir süredir birliktelik yaşadığı Altuğ Leblebici ile ilişkisinde her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Profesyonel aşçılık eğitimi alan Aslışah Alkoçlar, anneannesi Hülya Koçyiğit’in yemeklerini çok beğendiğini söyledi. Alkoçlar, “Mutfakla aram hiç yoktu. Yumurta kıramazdım. Şimdi çok güzel yemekler yapıyorum. Anneannem ve annem yemeklerime bayılıyorlar” dedi.