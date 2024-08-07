Defne Samyeli yılları karşılaştırdı
Yaz sezonu açıldığından beri bitmek bilmeden fotoğraf yayımlayan Defne Samyeli, önceki yıllardaki plaj karelerini de paylaşarak takipçilerine Z raporu sundu
Giriş: 07.08.2024 - 11:57 Güncelleme: 07.08.2024 - 12:14
1
1991'de Türkiye Güzeli seçilen Defne Samyeli, genç kızlara taş çıkartan fiziğini gözler önüne sermeye devam ediyor.
2
Fiziğiyle genç kızlara adeta taş çıkartan Defne Samyeli, her yıl olduğu gibi bu sezonda da yaptığı tatillerine ait kareleri yayımlamayı sürdürüyor.
3
2021...
Yeni bir paylaşımda bulunan Defne Samyeli, bu kez daha önceki yıllara ait tatil kareleriyle takipçilerine Z raporu sundu.