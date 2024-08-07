Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Defne Samyeli yılları karşılaştırdı - Magazin haberleri

        Defne Samyeli yılları karşılaştırdı

        Yaz sezonu açıldığından beri bitmek bilmeden fotoğraf yayımlayan Defne Samyeli, önceki yıllardaki plaj karelerini de paylaşarak takipçilerine Z raporu sundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2024 - 11:57 Güncelleme: 07.08.2024 - 12:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        1991'de Türkiye Güzeli seçilen Defne Samyeli, genç kızlara taş çıkartan fiziğini gözler önüne sermeye devam ediyor.

        2

        Fiziğiyle genç kızlara adeta taş çıkartan Defne Samyeli, her yıl olduğu gibi bu sezonda da yaptığı tatillerine ait kareleri yayımlamayı sürdürüyor.

        3

        2021...

        Yeni bir paylaşımda bulunan Defne Samyeli, bu kez daha önceki yıllara ait tatil kareleriyle takipçilerine Z raporu sundu.

        4

        2022...

        Yayımladığı farklı yıllara ait fotoğraflarda Defne Samyeli'nin adeta yıllara meydan okuduğu dikkatlerden kaçmadı.

        5

        2023...

        İki çocuk annesi 52 yaşındaki Samyeli'nin paylaşımları kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

        6

        2024...

        #defne samyeli
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Her gün binlerce kişinin gittiği sitede çökme tehlikesi!
        Her gün binlerce kişinin gittiği sitede çökme tehlikesi!
        Temmuz yağışları ortaya çıkardı! İç Anadolu, Karadeniz'e döndü
        Temmuz yağışları ortaya çıkardı! İç Anadolu, Karadeniz'e döndü
        İddia: Haniye suikastının dakika dakika detayları
        İddia: Haniye suikastının dakika dakika detayları
        Mourinho'ya alışın
        Mourinho'ya alışın
        Park yeri kavgasında baba ve oğlunu öldürdü!
        Park yeri kavgasında baba ve oğlunu öldürdü!
        Fotoğraftaki gizli nesneyi bulabilir misiniz?
        Fotoğraftaki gizli nesneyi bulabilir misiniz?
        Hırsız kadın kılığına girip evlere dadandı!
        Hırsız kadın kılığına girip evlere dadandı!
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        Gök taşları 'ateş topları' gibi görünecek
        Gök taşları 'ateş topları' gibi görünecek
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Sokakta sular seller gibi aşk
        ABD'de anketlerde son durum ne?
        ABD'de anketlerde son durum ne?
        "Sıkıntının kaynağı ileri üçlü"
        "Sıkıntının kaynağı ileri üçlü"
        Uyurken üzerinden kamyon geçen küçük kız feci şekilde can verdi!
        Uyurken üzerinden kamyon geçen küçük kız feci şekilde can verdi!
        Gabriel Sara'yı Norwich'li gazeteciler anlattı
        Gabriel Sara'yı Norwich'li gazeteciler anlattı
        Tuvaletteyken bu alışkanlıktan bir an önce vazgeçin!
        Tuvaletteyken bu alışkanlıktan bir an önce vazgeçin!
        Ex'ten next oldu
        Ex'ten next oldu
        Tom Hardy'den Yusuf Dikeç paylaşımı
        Tom Hardy'den Yusuf Dikeç paylaşımı
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam
        TÜİK'ten enflasyon açıklaması: Manipülasyon yapılıyor
        TÜİK'ten enflasyon açıklaması: Manipülasyon yapılıyor
        "2.5 milyar dolarlık dış finansman son aşamada"
        "2.5 milyar dolarlık dış finansman son aşamada"