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İşi için eğitimini yarım bıraktı! Defne Samyeli’nin gerçek mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız!

İnter Star güzellik yarışmasında Türkiye üçüncü güzeli olan Defne Samyeli, Senegal'deki Avrupa Güzellik Yarışması'nda da dördüncü seçildi. İlk olarak Salı Pazarı programıyla ekranlarda yer almaya başlayan ünlü isim mankenlik ile başladığı kariyer hayatında haber sunuculuğu, köşe yazarlığı, oyunculuk, sunculuk ve şarkıcılık da yaptı. Katıldığı yarışmalar ve iş hayatı nedeniyle eğitim hayatına ara veren Samyeli seneler sonra başka bir bölümden mezun oldu. Son günlerde iddialı sahne kostümleriyle gündeme gelen 50 yaşındaki ünlü şarkıcı Defne Samyeli’nin okuduğu bölümü duyunca çok şaşıracaksınız. İşte, Defne Samyeli’nin gerçek mesleği…

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  • 01
    Defne Samyeli’nin gerçek mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız! İşi için eğitimini yarım bıraktı!

    Magazin dünyasının tanınan simalarından Defne Samyeli gündeme gelmeye devam ediyor.
  • 02
    Defne Samyeli’nin gerçek mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız! İşi için eğitimini yarım bıraktı!

    Türkiye üçüncü güzeli olan Defne Samyeli, İnter Star güzellik yarışmasının ardından Senegal'deki Avrupa Güzellik Yarışması’na da katıldı.
  • 03
    Defne Samyeli’nin gerçek mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız! İşi için eğitimini yarım bıraktı!

    Yarışmada 4’üncü seçilen ünlü isim, yarışmanın birincisinin elenmesinin ardından yine üçüncülük tacını giydi.
  • 04
    Defne Samyeli’nin gerçek mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız! İşi için eğitimini yarım bıraktı!

    Nişantaşı Anadolu Lisesi'ni üçüncülükle bitiren Defne Samyeli, Boğaziçi Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya bölümünde okudu. Fakat katıldığı yarışma programları ve işi nedeniyle eğitimi yarıda kaldı.
  • 05
    Defne Samyeli’nin gerçek mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız! İşi için eğitimini yarım bıraktı!

    Seneler sonra üniversiteye geri dönerek yatay geçiş yaptığı İş idaresi bölümünden mezun olan Defne Samyeli’nin gerçek mesleği herkesi şaşırttı.
  • 06
    Defne Samyeli’nin gerçek mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız! İşi için eğitimini yarım bıraktı!

    Malatya’lı bir ailenin kızı olarak İstanbul’da dünayaya gelen Samyeli, mankenlik, haber sunuculuğu, köşe yazarlığı, oyunculuk, sunculuk ve şarkıcılık yaptı.
  • 07
    Defne Samyeli’nin gerçek mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız! İşi için eğitimini yarım bıraktı!

    İnter Star ekranlarında yayınlanan Youngstar Galaxy adlı gençlik programının ardından ilk olarak Salı Pazarı programıyla ekran karşısına geçti.
  • 08
    Defne Samyeli’nin gerçek mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız! İşi için eğitimini yarım bıraktı!

    1991 yılında Magic Box kanalında Ümit Aktan ile sunduğu İyi Günler Türkiye adlı programla adını geniş kitlelere duyurdu.
  • 09
    Defne Samyeli’nin gerçek mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız! İşi için eğitimini yarım bıraktı!

    Kanal D ana haber bülteninde haber sunuculuğu yapan Samyeli, Milliyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı, Güneş Gazetesi’ne köşe yazarlığı ve Show TV ekranlarında ana haber editörlüğü ve sunuculuğu yaptı.
  • 10
    Defne Samyeli’nin gerçek mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız! İşi için eğitimini yarım bıraktı!

    Samyeli, 4 Temmuz 1994 yılında Melih Kibar’ın şarkılarını seslendirdiğiTek Başına adlı albümünü çıkardı.
  • 11
    Defne Samyeli’nin gerçek mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız! İşi için eğitimini yarım bıraktı!

    1994’te Show TV’de Show’da Show isimli eğlence programını yapmasının ardından Kanal D’ye transfer oldu ve 199 Ekim ayında Kanal D ekranlarının anchorwoman’I olarak ekranlara geldi.
  • 12
    Defne Samyeli’nin gerçek mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız! İşi için eğitimini yarım bıraktı!

    2010 Mayıs ayı itibariyle atv ekranlarında Defne Her Şey Bambaşka adlı programı sunan Samyeli 1 Haber’de A3 haber kuşağının da sunuculuğunu yaptı.
  • 13
    Defne Samyeli’nin gerçek mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız! İşi için eğitimini yarım bıraktı!

    29 Haziran 1995 yılında Eren Talu ile evlenen ünlü oyuncu 16 yıl sonra 2011 yılında boşandı.
  • 14
    Defne Samyeli’nin gerçek mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız! İşi için eğitimini yarım bıraktı!

    Deren ve Deirn adlarında iki kızı olan Defne Samyeli ve kızları sık sık magazine gündeminde yer alıyor.
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    Defne Samyeli’nin gerçek mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız! İşi için eğitimini yarım bıraktı!
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    Defne Samyeli’nin gerçek mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız! İşi için eğitimini yarım bıraktı!
  • 17
    Defne Samyeli’nin gerçek mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız! İşi için eğitimini yarım bıraktı!
  • 18
    Defne Samyeli’nin gerçek mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız! İşi için eğitimini yarım bıraktı!
  • 19
    Defne Samyeli’nin gerçek mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız! İşi için eğitimini yarım bıraktı!
  • 20
    Defne Samyeli’nin gerçek mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız! İşi için eğitimini yarım bıraktı!
  • 21
    Defne Samyeli’nin gerçek mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız! İşi için eğitimini yarım bıraktı!
  • 22
    Defne Samyeli’nin gerçek mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız! İşi için eğitimini yarım bıraktı!
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    Defne Samyeli’nin gerçek mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız! İşi için eğitimini yarım bıraktı!
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    Defne Samyeli’nin gerçek mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız! İşi için eğitimini yarım bıraktı!
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    Defne Samyeli’nin gerçek mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız! İşi için eğitimini yarım bıraktı!
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    Defne Samyeli’nin gerçek mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız! İşi için eğitimini yarım bıraktı!
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    Defne Samyeli’nin gerçek mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız! İşi için eğitimini yarım bıraktı!
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    Defne Samyeli’nin gerçek mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız! İşi için eğitimini yarım bıraktı!
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    Defne Samyeli’nin gerçek mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız! İşi için eğitimini yarım bıraktı!
  • 30
    Defne Samyeli’nin gerçek mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız! İşi için eğitimini yarım bıraktı!
  • 31
    Defne Samyeli’nin gerçek mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız! İşi için eğitimini yarım bıraktı!
  • 32
    Defne Samyeli’nin gerçek mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız! İşi için eğitimini yarım bıraktı!
  • 33
    Defne Samyeli’nin gerçek mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız! İşi için eğitimini yarım bıraktı!
  • 34
    Defne Samyeli’nin gerçek mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız! İşi için eğitimini yarım bıraktı!
  • 35
    Defne Samyeli’nin gerçek mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız! İşi için eğitimini yarım bıraktı!
  • 36
    Defne Samyeli’nin gerçek mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız! İşi için eğitimini yarım bıraktı!
  • 37
    Defne Samyeli’nin gerçek mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız! İşi için eğitimini yarım bıraktı!
  • 38
    Defne Samyeli’nin gerçek mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız! İşi için eğitimini yarım bıraktı!
  • 39
    Defne Samyeli’nin gerçek mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız! İşi için eğitimini yarım bıraktı!
  • 40
    Defne Samyeli’nin gerçek mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız! İşi için eğitimini yarım bıraktı!
  • 41
    Defne Samyeli’nin gerçek mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız! İşi için eğitimini yarım bıraktı!
  • 42
    Defne Samyeli’nin gerçek mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız! İşi için eğitimini yarım bıraktı!
  • 43
    Defne Samyeli’nin gerçek mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız! İşi için eğitimini yarım bıraktı!
  • 44
    Defne Samyeli’nin gerçek mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız! İşi için eğitimini yarım bıraktı!
  • 45
    Defne Samyeli’nin gerçek mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız! İşi için eğitimini yarım bıraktı!
  • 46
    Defne Samyeli’nin gerçek mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız! İşi için eğitimini yarım bıraktı!
  • 47
    Defne Samyeli’nin gerçek mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız! İşi için eğitimini yarım bıraktı!

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