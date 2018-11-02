Degerfors - Gefle maçı ne zaman?

İsveç Superettan maçında Degerfors ile Gefle, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 18:00. 38 puanlı Degerfors 8. sırada bulunuyor, Gefle 24 puana sahip ve 15. sırada. Ev sahibi Degerfors, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Gefle son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 349 kodlu maçı oynayanlar; Degerfors galibiyet oranı 1.70, beraberlik oranı 3.40, Gefle galibiyet oranı 3.20. Alt 2.05, üst 1.40 veriyor. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Degerfors son haftadaki Syrianska FC müsabasında 3-1 kazandı.

Gefle ise Brommapojkarna karşılaşmasında 4-1 yenildi.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Degerfors, 21 gol attı ve 20 gol yedi.

Gefle, dış sahada 3 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Gefle 13 kez gol sevinci yaşadı, 23 kez topu ağlarında gördü.

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