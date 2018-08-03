Degerfors - Jönköpings Södra maçı istatistikleri

İsveç Superettan maçında Degerfors ile Jönköpings Södra, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. Maç öncesi Degerfors 22 puanla 8. sırada, Jönköpings Södra 19 puanla 10. sırada bulunuyor. Degerfors son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Jönköpings Södra, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 372. İddaa'da Degerfors kazanır 2.10, berabere biter 2.90, Jönköpings Södra kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Degerfors son hafta oynanan Brommapojkarna maçında 1-1 berabere kaldı.

Jönköpings Södra ise GAIS maçında 1-2 kazandı.

Degerfors, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Degerfors, kendi sahasında 12 gol attı, 10 gol yedi.

Jönköpings Södra ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Jönköpings Södra, 9 gol atarken 8 gol yedi.

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