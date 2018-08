Degerfors - Norrby IF karşılaşma önü

İsveç Superettan heyecanı devam ediyor. Degerfors, 20 Ağustos 2018 Pazartesi günü Norrby IF takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 20:00. Degerfors 28 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Norrby IF 19 puanda ve 12. sırada. Ev sahibi Degerfors, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Norrby IF, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 733 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Degerfors kazanırsa 1.60, beraberlik çıkarsa 3.40, Norrby IF sahadan galip ayrılırsa 3.50 oranını elde edecekler. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Degerfors son haftadaki Norrby IF müsabasında 0-2 yenildi.

Norrby IF ise Degerfors karşılaşmasında 0-2 kazandı.

Degerfors, evinde 4 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 14 gol atıp 11 gol yedi.

Norrby IF, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Norrby IF, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 16 kez topu kendi kalesinde gördü.

