Haberler Yaşam Değeri bilinmeyen vitamin deposu! Alzheimer ve Parkinson tedavisinde kullanılıyor!

Değeri bilinmeyen vitamin deposu! Alzheimer ve Parkinson tedavisinde kullanılıyor! Siyah fasulye, baklagiller familyasından bir besindir. İçerdiği zengin besin değerleri ile hem sağlığımız için hem de mutfağımız için oldukça değerlidir. Siyah fasulye, lif, protein, demir, folat ve magnezyum gibi önemli besin maddelerini yüksek miktarda içerir. İşte Türkiye'de çok yaygın olmasa da aslında oldukça önemli olan siyah fasulyenin faydaları... Habertürk Giriş: 13.12.2023 - 10:00 Güncelleme: 13.12.2023 - 10:00 facebook

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Siyah fasulyenin faydaları, son yıllarda yapılan araştırmalarla daha da netleşmiştir. Yapılan araştırmalar, siyah fasulyenin Alzheimer ve Parkinson gibi neurodegeneratif hastalıklara karşı koruyucu olabileceğini göstermiştir. İşte bu mucizevi besinin insan sağlığına faydaları...

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SİYAH FASULYE NEDİR? Siyah fasulye, özellikle Latin Amerika mutfağında popüler olan fasulyenin küçük, parlak bir çeşididir, ancak aynı zamanda güney Louisiana'nın Cajun ve Creole mutfaklarında da oldukça popülerdir. Baklagil familyasında yer alan siyah fasulye, tüm baklagillerden daha zengin besin değerine sahiptir.