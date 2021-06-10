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'Değerli Öğretmenim' aynı anda 81 ile ulaşacak

Anadolu Vakfı’nın öğretmenlerin, değişen koşullar karşısında bilgi, beceri ve yetkinliklerini arttırmayı amaçlayan “Değerli Öğretmenim Programı”, çevrim içi eğitimlerle aynı anda tüm Türkiye’ye ulaşacak. Yapılan açıklamaya göre, katılmak isteyen tüm illere açık olacak yeni uygulamanın ilk programında Türkiye’nin dört bir yanındaki öğretmen ve idareciler, 8 Haziran’daki “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” eğitiminde buluşacak

'Değerli Öğretmenim' aynı anda 81 ile ulaşacak
HABERTURK.COM

Anadolu Vakfı’nın, artan ve sürekli geliştirilen eğitim çeşitleri ve güçlü eğitmen kadrosu ile hem gençlerin hem de öğretmenlerin geleceğine katkı sağladığı eğitim ve seminer programı Değerli Öğretmenim'in tüm Türkiye’ye ulaşacağı belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre, pandemi sürecinde programı çevrimiçi platformlara taşıyan Anadolu Vakfı, kesintisiz olarak sürdürdüğü eğitimler ile 55 ildeki öğretmen ve idarecilerin kişisel gelişimine katkıda bulundu.

Haziran ayı itibarıyla program kapsamındaki eğitimlere katılmak isteyen tüm illerdeki öğretmen ve idarecilerin kontenjanlar dahilinde eğitimlere katılabilecekleri açıklandı.

Bu doğrultuda düzenlenen 8 Haziran’daki ilk programda, öğretmen ve idareciler “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” eğitiminde bir araya gelecek. Program kapsamında 16 Haziran’da “Tasarım Odaklı Düşünme”, 22 Haziran’da “Zor İnsanlarla Başa Çıkma Becerileri” ve 28 Haziran’da “Stratejik Düşünme ve Planlama Becerileri” eğitimlerinin verileceği bildirildi.

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