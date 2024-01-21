Değişim felaketi: Yeni saç modelleri yüzünden evinden çıkmak istemeyen kişilerin son halleri
Bazı değişiklikler yapmak istendiğinde en hızlı ve en belirgin çözümlerden birisi saç modelinizi değiştirmektir. Ancak bazen istenilen renk veya modele ulaşmak zor olabilir, işler yolunda gitmez. İşte, güzel bir saç beklerken hayal kırıklığına uğrayarak evde oturmak zorunda kalan bazı kişilerin son halleri...
İnsanlar genellikle sıkıldıklarında farklılık isterler ve kendi görünüşlerinde ya da hayat tarzlarında değişikliğe giderler. Bu değişimlerin en kolayı saçtır ve bazen ani kararlar sonucunda yaşandığından beklenmedik kötü sonuçlar doğurabilir. İşte, saç değişimi yapmasına rağmen hüsranla karşılaşan bazı kişilerin yorumları...
''Ucuz kuaföre gitmenin cezasını çekiyorum.''
''Kahverengi saçlarımı açtırdığımda sonucun iyi olduğunu düşünüyordum ama eve varınca renk geçişlerini gördüm. Saçımı mı kestirip kurtulmalıyım yoksa tekrardan mı boyatmalıyım? Sanırım bir süre evde oturacağım.''
''Kız arkadaşım saçımı keserken makineyi yanlışlıkla fazla daldırdı, bu şekilde nasıl dolaşacağımı bilmiyorum.''
''Saçımda yeşil boya varken platine geçme hatası yaptım. Farklı ışıklar altında rengi değişiyor ve bu durum canımı sıkıyor.''
''Hastalığım yüzünden sürekli ateş bastığı için ensemi kazıtmak istedim ama sonuç istediğim gibi olmadı. Saçım uzun olduğundan kapatabilirim ancak rahatsız olduğum için kestirmiştim, ne yapacağımı bilmiyorum.''
''Saçımı mora boyamıştım ancak mavi oldu, bir süre dışarı çıkmayacağım.''
''Aşırı işlem görmüş saçlarımı aylar önce boyamama rağmen saçımda hala 2 farklı renk var. Saçımı tamamen koyu renge boyasam da akıyor, bu durumdan bıktım.''
''Saçımı kıvırcık yapmaya çalıştım fakat beceremedim.''
''Saçlarımı birkaç yıldır kahverengiye boyuyorum fakat artık sıkıldığım için kendi çabalarımla sarıya kadar açtım. İstediğim rengi elde etmek için 3 kere açmam gerekti, bu da saçımın kopmasına sebep oldu nasıl toparlayacağımı bilmiyorum.''
''Kuaförümden ince bir balyaj atmasını istedim. Çok kalın yaptığı için tekrardan boyamasını istedim fakat cevap alamıyorum.''
Kaynak: Reddit