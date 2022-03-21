Değişim skora yansımaya başladı!

DHA

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Ligi 2'nci sırada bitirmek için kendisi adına kritik bir maça çıkan sarı-lacivertli ekip, 1-0 geriye düştüğü mücadelede rakibini 2-1 mağlup ederek puanını 53'e çıkardı ve 2'nci sıradaki rakibiyle olan puan farkını 8 hafta kala 2'ye indirmeyi başardı. Beşiktaş derbisinin ardından görevine son verilen Vitor Pereira'nın yerine göreve gelen ve sarı-lacivertli takımın başında 13'üncü maçına çıkan İsmail Kartal, takımı özellikle mental olarak daha üst seviyelere çıkardığını taraftara hissettirmeye başlamıştı. Slavia Prag'a elenip UEFA Konferans Ligi'ne veda eden Fenerbahçe, o günden bu yana oyunu da bir üst seviyeye taşımayı başarırken bununla birlikte taraftarını da tekrardan tribünlere çekmeye başladı.

FUTBOLCULARA MENTAL OLARAK SEVİYE ATLATTI

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, geldiği ilk günden bu yana yaptığı açıklamalarda teknik ekibiyle birlikte sürekli olarak Samandıra'da çalıştıklarını ve oyuncularla birebir toplantı yaptığını belirtti. Tecrübeli teknik adam, yaptığı bu toplantıların meyvesini yavaş yavaş toplamayı başardı. Sarı-lacivertli taraftarların, özellikle Vitor Pereira döneminin sonlarında takımlarının sürekli mücadele etmemesinden dert yanması ve iç saha maçlarında bu tepkiyi ortaya koyması, İsmail Kartal'ın tespitleri arasında önemli bir yer tutuyordu. Taraftarı tekrardan kazanmak için adımlar atan tecrübeli teknik adam, taraftarın takıma güvenmesi ve desteklemesi gerektiğini her zaman dile getirerek oyuncuların da formanın kıymetini bilmeleri gerektiğini vurguladı. Zamanla oyununu daha da geliştirmeyi başaran Fenerbahçe, özellikle iç sahada oynadığı Trabzonspor maçının ilk 15 dakikasında sergilediği iyi futbol ve 10 kişi kaldıktan sonraki isteği ve mücadeleci ruhu ile taraftarının tekrardan gönlünü kazanabilme adına ilk adımı atmış oldu. Ligin 29'uncu haftasında alınan 5-2'lik Alanyaspor ve dün kazanılan İttifak Holding Konyaspor maçlarında sergilenen iyi futbol ve alınan skorlar, taraftarın da beğenisini kazandı.

GERİYE DÜŞTÜĞÜNDE PES ETMEK YOK

İsmail Kartal döneminde belki de en çok dikkat çeken şeylerin başında ise sarı-lacivertli ekibin geriye düştüğü maçlarda sergilediği istekli oyun geliyor. Fenerbahçe, ligde İsmail Kartal döneminde alınan 6 galibiyetin 3'ünü ilk golü kalesinde gördüğü maçlarda elde etmeyi başardı. İç sahadaki Altay ve İttifak Holding Konyaspor ile deplasmandaki GZT Giresunspor maçlarında 1-0 geriye düşen sarı-lacivertli ekip, sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı. Sarı-lacivertliler, iç sahadaki Trabzonspor maçında da 1-0 geriye düşmesine ve 10 kişi kalmasında rağmen sahadan 1-1 beraberlikle ayrılarak ligde geriye düştüğü karşılaşmalarda Kartal yönetiminde 10 puan toplamayı başardı.

SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ MECBURİYETLERİ BERABERİNDE GETİRDİ

İsmail Kartal, Fenerbahçe Teknik Direktörü olarak yaptığı ilk basın toplantısında sistemi değiştireceklerini ve 3'lü savunmadan 4'lü savunmaya geçeceklerini belirtmişti. O günden bu yana çıktığı bütün maçlarda 4'lü savunma tercih eden tecrübeli teknik adam, özellikle bek bölgesinde eksiklerden dolayı mecburi değişiklikler yapmak durumunda kaldı. Asıl mevkiisi sol bek olan tek oyuncu durumundaki Filip Novak'ın ve Vitor Pereira ile savunmanın solunda oynamaya başlayan Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığından dolayı sol bekte Attila Szalai'ye forma veren tecrübeli teknik adam, sağ bekte ise Ozan Tufan ve Bright Osayi-Samuel'i kullanmaya başladı.

OYUNCULARIN PERFORMANSINI YÜKSELTMEYİ BAŞARDI

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, geldiği günden bu yana neredeyse bütün oyunculara forma şansı verirken birçok oyuncudan olumlu geri dönüş almayı başardı. Bu konuda en dikkat çekici örneklerden biri kuşkusuz Dimitris Pelkas. Vitor Peraira'nın bir türlü yıldızının barışmadığı ve performansından memnun kalmadığı Yunan oyuncu, İsmail Kartal yönetiminde tekrardan kıpırdanmayı ve eski günlerine dönüş için sinyaller vermeyi başardı. Vitor Pereira döneminde sadece 1 gol atabilen Yunan oyuncu, İsmail Kartal yönetiminde ise 4 gol attı. Pelkas'ın yanı sıra Miguel Crespo, Kim-Min jae, Miha Zajc ve Bright Osayi-Samuel de Kartal'ın göreve gelmesiyle birlikte performansını artıran diğer oyuncular olarak göze çarpıyor.

MESUT'U KAZANMAK İSTEMESİ ARDA'YI KAYBETTİRİR Mİ?

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın belki de eleştirildiği tek konu, Arda Güler'e verdiği süre olarak dikkat çekiyor. Oyunda kaldığı sürece boyunca taraflı tarafsız herkesi heyecanlandıran ve tribünlerin de daha fazla süre almasını sağlamak için tezahüratlarda bulunduğu Arda Güler'in aldığı süre, neredeyse birçok Fenerbahçe taraftarının istediği düzeyde değil. İsmail Kartal'ın Arda'yı korumak için verdiği süreleri düzenlemesi ve bu bölgede sakatlıktan çıkan Mesut Özil'e iki maçta şans vermesi, akıllara Mesut'u kazanmak isterken Arda'yı kaybeder mi, sorusunu getirdi. İsmail Kartal'ın ilerleyen haftalarda bu konuda vereceği karar, Arda'nın da gelişimi açısından büyük önem taşıyacak.