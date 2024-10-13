Show TV’nin konusu ve oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan dizisi Deha, Pazar akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor. Aras Bulut İynemli, Ahsen Eroğlu, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Seda Akman gibi başarılı oyuncuları buluşturan Deha 4. Bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümü saatler 20.00’yi gösterdiğinde Show TV ekranı üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte, Show TV ile Deha 4. yeni bölüm izle linki haberimizde...