'Deha'dan yeni bir tanıtım daha izleyicilerle buluştu

SHOW TV’de yayınlanan, Ay Yapım imzalı, güçlü oyuncu kadrosu ve farklı hikâyesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi ‘Deha’nın dördüncü bölümünden yeni bir tanıtım daha izleyicilerle buluştu.

Tanıtımda Ceylan tarafından vurulan İskender eline geçen kozun farkındadır. Bunun avantajıyla Devran’ın kendisiyle iş birliği yapmazsa yapabileceklerini anlatırken ikilinin konuşmalarını duyan Gülce’nin ne tepki vereceği merak konusu oluyor.