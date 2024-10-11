'Deha'dan yeni tanıtım

SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha'nın yeni tanıtımda Devran ve İskender’in hesaplaşması devam ederken, İskender’in Aysel ile olan diyaloğu dikkat çekiyor. İskender ve Devran’ın baba oğul karşılıklı dans ettikleri gerilim dolu anlar tanıtıma damga vururken; İmre‘nin İstanbul’a dönmesiyle neler olacağı ve Karga’yla olan sahnesi izleyicilerde soru işareti bırakıyor.

'DEHA’NIN 4. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

İskender’in vurulmasıyla eline geçirdiği koz için önlem almaya çalışan Devran, babasını bu kadar iyi tanımanın verdiği huzursuzlukla evinin önüne yığılan paraları aklamaya girişir. Bir yandan Boran’ın ölümüyle İskender’in bağlantısını kanıtlamak için harekete geçerek elde ettiği bir delille birlikte Esme’den yardım ister.

REKLAM İskender ile zorunlu ortaklığı sonrasında para aklama işine mahalleliyi de karıştırmaya mecbur kalınca İskender kendini sağlama almak için yeni bir hamle yapar. Fakat Devran bu defa adımlarını çok daha sağlam atar. Para, Karga’nın hesabına geçtiğinde Devran hem annesinin geçmişteki intikamını almış hem de önce Cesur’u sonra İskender’i huzursuz edecek bir delili onların gözüne sokmayı başarmıştır. Senaryosunu Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliği Umut Aral’ın üstlendiği ‘Deha’nın oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Umutcan Ütebay, Emel Göksu, Cenk Kangöz, Taner Rumeli, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak, Abdurrahman Yunusoğlu ve Yusuf Selim Uğurlu yer alıyor.