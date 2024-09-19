Deha ne zaman başlıyor? Show TV'nin yeni dizisi Deha ilk sezon yayın tarihi

Ahsen Eroğlu, Aras Bulut İynemli, Taner Ölmez gibi yıldız isimlerin yer aldığı Deha dizisi tanıtım fragmanı yayınlandı. Ay Yapım imzası taşıyan "Deha", iyilikte ve kötülükte deha olan baba ile oğulun yıllar sonra karşı karşıya gelmesiyle başlayan bir intikam öyküsünü konu alıyor. Peki Deha dizisi ilk sezon ne zaman başlıyor?