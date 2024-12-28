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        Haberler Televizyon 'Deha'nın, 15'inci bölümünden üçüncü tanıtım yayınlandı

        'Deha'nın, 15'inci bölümünden üçüncü tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi 'Deha'nın, 15'inci bölümünde üçüncü tanıtım izleyiciyle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2024 - 22:11 Güncelleme: 28.12.2024 - 22:11
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        Devran'a büyük tuzak
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        SHOW TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Deha'nın, merakla beklenen 15'inci bölümünden üçüncü tanıtım izleyiciyle buluştu.

        İşte 'Deha'nın 15. Bölüm 3. Tanıtımı:

        Yayınlanan tanıtımda Esme ve İmre'nin kaçırılması tanıtıma damgasını vururken Devran'ın düştüğü büyük tuzak ve onları bulmak için verdiği mücadele izleyicileri derinden etkiliyor.

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        Esme ve İmre'ye neler olacağı büyük bir merak yaratırken Devran'ın toprağı çaresizce kazdığı anlar yeni bölümde yaşanacaklara dair heyecanı yükseltiyor.

        Senaryosunu; Damla Serim'in yazdığı, yönetmenliğini; Umut Aral'ın üstlendiği 'Deha'nın oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Cenk Kangöz, Umutcan Ütebay, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak ve Abdurrahman Yunusoğlu yer alıyor.

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        'Deha', yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de!

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        #deha
        #show tv
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