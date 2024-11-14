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        Haberler Televizyon 'Deha'nın, 9'uncu bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

        'Deha'nın, 9'uncu bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha'nın, 9'uncu bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2024 - 00:09 Güncelleme: 14.11.2024 - 00:09
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        SHOW TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Deha'nın merakla beklenen 9'uncu bölümünden ilk tanıtım izleyicilerle buluştu.

        Yayınlanan tanıtımda İskender, Ferman'ı yeni ortağı olarak Hakim ile tanıştırırken Cesur, Esme'yi özel bir davete çağırıyor.

        İmre'nin Ceylan ile yakınlaşması dikkat çekerken Devran'ın ailesini korumak için yeni bölümde neler yapacağı merakla bekleniyor.

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        Senaryosunu; Damla Serim'in yazdığı, yönetmenliğini Umut Aral'ın üstlendiği 'Deha'nın oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Cenk Kangöz, Umutcan Ütebay, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak, Abdurrahman Yunusoğlu yer alıyor.

        'Deha', yeni bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV'de!

        İşte Deha'nın 9'uncu Bölüm Tanıtımı:

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        #deha
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