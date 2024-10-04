Deha'nın heyecanla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

Tanıtımda Gülce, Devran’ın babası ile görüşüyor olmasından endişelenirken Karga, İskender ve Devran’ı tehdit ediyor. İskender ve Devran’ın aynı arabada olması izleyicilerin merakını uyandırırken Cesur’un kardeşi Devran’a ‘Sen dahi olduğuna emin misin?’ demesi yeni bölüme dair heyecanı artırıyor.

DEHA’NIN 3. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Devran’ın ailesi için adalet sağlama planları umduğu gibi gitmez. İskender’i eve getirmesi herkesi darmadağın eder. Üstelik İskender’e oynadığı oyunun sonuçlarının acımasızlığıyla karşı karşıya kaldığında bu defa onunla iş birliği yapmak zorunda kalır. Gülce, Devran’ı İskender’e bir kez daha heba etmemek için Aysel’in karşısına dikildiğinde eski travmalarıyla yüzleşir. Esme onu toparlamaya çalışırken Devran’ı bu defa daha sert uyarır. Devran başladığı işi bitirebilmek için İskender’e güvenmek zorundadır. Ama İskender bu güveni Devran’dan sert bir intikam almak için kullanır. Bu defa İskender’i durdurmaya çalışan ise kimsenin beklemeyeceği biridir.