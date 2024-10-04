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        Haberler Televizyon Deha'nın heyecanlı beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

        Deha'nın heyecanlı beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

        Show TV'de yayınlanan, Ay Yapım imzalı, güçlü oyuncu kadrosu ve farklı hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi 'Deha'nın merakla beklenen üçüncü bölümünden yeni bir tanıtım daha izleyiciyle buluştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2024 - 22:05 Güncelleme: 04.10.2024 - 22:07
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        Deha'nın yeni bölüm tanıtımı
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        Tanıtımda Gülce, Devran’ın babası ile görüşüyor olmasından endişelenirken Karga, İskender ve Devran’ı tehdit ediyor. İskender ve Devran’ın aynı arabada olması izleyicilerin merakını uyandırırken Cesur’un kardeşi Devran’a ‘Sen dahi olduğuna emin misin?’ demesi yeni bölüme dair heyecanı artırıyor.

        DEHA’NIN 3. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

        Devran’ın ailesi için adalet sağlama planları umduğu gibi gitmez. İskender’i eve getirmesi herkesi darmadağın eder. Üstelik İskender’e oynadığı oyunun sonuçlarının acımasızlığıyla karşı karşıya kaldığında bu defa onunla iş birliği yapmak zorunda kalır. Gülce, Devran’ı İskender’e bir kez daha heba etmemek için Aysel’in karşısına dikildiğinde eski travmalarıyla yüzleşir. Esme onu toparlamaya çalışırken Devran’ı bu defa daha sert uyarır. Devran başladığı işi bitirebilmek için İskender’e güvenmek zorundadır. Ama İskender bu güveni Devran’dan sert bir intikam almak için kullanır. Bu defa İskender’i durdurmaya çalışan ise kimsenin beklemeyeceği biridir.

        Deha 3. Bölüm 2. Tanıtım;

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        Senaryosunu Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliği Umut Aral’ın üstlendiği ‘Deha’nın oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Umutcan Ütebay, Emel Göksu, Cenk Kangöz, Taner Rumeli, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak, Abdurrahman Yunusoğlu ve Yusuf Selim Uğurlu yer alıyor.

        ‘Deha’ yeni bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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