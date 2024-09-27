Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Deha'nın merakla beklenen yeni bölümünden üçüncü tanıtım yayınlandı

        'Deha'dan yeni tanıtım yayınlandı

        Show TV'de yayınlanan Ay Yapım imzalı, güçlü oyuncu kadrosu ve farklı hikayesiyle izleyicileri ilk bölümüyle ekran başına kilitleyen dizi 'Deha'nın merakla beklenen ikinci bölümünden yeni bir tanıtım daha izleyiciyle buluştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2024 - 23:05 Güncelleme: 27.09.2024 - 23:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Deha'dan yeni tanıtım yayınlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yayınlanan tanıtımda Esme, Devran’ın intikam planları sebebiyle endişelenirken Devran hiç aldırış etmeden babası İskender’den intikam alma yolunda devam ediyor. Bu sırada Cesur, İskender’in oğlu Boran için hiçbir şey yapmayışını dile getiriyor. Tanıtımın sonunda Devran ailesiyle yemek masasında yeniden buluşurken yeni bölümde yaşanacaklar şimdiden merakla bekleniyor.

        REKLAM

        DEHA’NIN 2. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

        Devran, Boran’ın intikamı için babasının karşına çıktığında planını çoktan kurmuştur. İskender ise karşısındakinin Devran olduğunu bilmeden bu planlara dahil olur. Cesur, yakın markaja aldığı Hakim’le ilgili sürpriz bir bilgi öğrenir. Bu bilgi Hakim’e karşı elini güçlendirir. Esme, Devran’ın planlarının onu İskender’in dünyasına çekmesinden endişelenirken Sofi’nin öğütleri de Devran’ı durdurmaya yetmez. İskender, kim olduğunu bilmediği Devran’a güvenmesinin sonucunda sürpriz bir karşılaşma yaşar.

        REKLAM

        Senaryosunu Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliği Umut Aral’ın üstlendiği ‘Deha’nın oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Umutcan Ütebay, Emel Göksu, Cenk Kangöz, Taner Rumeli, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak, Abdurrahman Yunusoğlu ve Yusuf Selim Uğurlu yer alıyor.

        ‘Deha’ yeni bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

        Deha’nın 2. Bölüm 3. Tanıtımı;

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Geri alım iddiasına yalanlama
        Geri alım iddiasına yalanlama
        Beyrut'ta patlama
        Beyrut'ta patlama
        Bakan Şimşek: Karamsarlığa hiç gerek yok
        Bakan Şimşek: Karamsarlığa hiç gerek yok
        Netanyahu'nun BM konuşmasına Türkiye'den protesto
        Netanyahu'nun BM konuşmasına Türkiye'den protesto
        Mahzun prenses Fazile vefat etti
        Mahzun prenses Fazile vefat etti
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu
        27 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        27 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Galatasaray'ı değiştiren 7 gün!
        Galatasaray'ı değiştiren 7 gün!
        Cenazesi 27 gün sonra getirildi
        Cenazesi 27 gün sonra getirildi
        ‘Her hastalığa iyi gelen damla’ uyarısı
        ‘Her hastalığa iyi gelen damla’ uyarısı
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Galatasaray'da çimlere "hastalık" önlemi!
        Galatasaray'da çimlere "hastalık" önlemi!
        İkinci Kelebekler Vadisi vakasında ilk duruşma!
        İkinci Kelebekler Vadisi vakasında ilk duruşma!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Prof. Dr. Daron Acemoğlu: Tüm ülkelerin buna hazırlıklı olması gerek
        Prof. Dr. Daron Acemoğlu: Tüm ülkelerin buna hazırlıklı olması gerek
        Gözyaşlarına boğuldu
        Gözyaşlarına boğuldu
        Planlı saldırılarda motosiklet kullanılıyor! Son hedef Serhat Akın oldu!
        Planlı saldırılarda motosiklet kullanılıyor! Son hedef Serhat Akın oldu!
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı
        “Çalışanlarınıza yüzde kaç zam verdiniz ki tarifelere yüzde 300 zam yapıyorsunuz”
        “Çalışanlarınıza yüzde kaç zam verdiniz ki tarifelere yüzde 300 zam yapıyorsunuz”
        İşte kültür sanat ajandası
        İşte kültür sanat ajandası