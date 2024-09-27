Yayınlanan tanıtımda Esme, Devran’ın intikam planları sebebiyle endişelenirken Devran hiç aldırış etmeden babası İskender’den intikam alma yolunda devam ediyor. Bu sırada Cesur, İskender’in oğlu Boran için hiçbir şey yapmayışını dile getiriyor. Tanıtımın sonunda Devran ailesiyle yemek masasında yeniden buluşurken yeni bölümde yaşanacaklar şimdiden merakla bekleniyor.

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DEHA’NIN 2. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Devran, Boran’ın intikamı için babasının karşına çıktığında planını çoktan kurmuştur. İskender ise karşısındakinin Devran olduğunu bilmeden bu planlara dahil olur. Cesur, yakın markaja aldığı Hakim’le ilgili sürpriz bir bilgi öğrenir. Bu bilgi Hakim’e karşı elini güçlendirir. Esme, Devran’ın planlarının onu İskender’in dünyasına çekmesinden endişelenirken Sofi’nin öğütleri de Devran’ı durdurmaya yetmez. İskender, kim olduğunu bilmediği Devran’a güvenmesinin sonucunda sürpriz bir karşılaşma yaşar.

REKLAM Senaryosunu Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliği Umut Aral’ın üstlendiği ‘Deha’nın oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Umutcan Ütebay, Emel Göksu, Cenk Kangöz, Taner Rumeli, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak, Abdurrahman Yunusoğlu ve Yusuf Selim Uğurlu yer alıyor. ‘Deha’ yeni bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV’de!