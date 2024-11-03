'Deha'nın yeni bölümden bir tanıtım daha yayınlandı

'Deha'nın yeni bölümden bir tanıtım daha yayınlandı

'Deha'nın yeni bölümden bir tanıtım daha yayınlandı SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha'nın 7'nci bölümünden 4'üncü tanıtım yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda İskender, Ferman'ın iş yerine patronuyla görüşmeye geliyor. 'İskender'in yeni ortağı Ferman mı?' sorusunu akıllara getiren tanıtımda İskender'in 'Baban yanında oğlum, artık seni bırakmaz' sözleri yeni bölüme olan merakı gitgide arttırıyor

Habertürk Giriş: 03.11.2024 - 14:31 Güncelleme: 03.11.2024 - 14:31 facebook

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