'Deha'nın yeni bölümden bir tanıtım daha yayınlandı
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha'nın 7'nci bölümünden 4'üncü tanıtım yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda İskender, Ferman'ın iş yerine patronuyla görüşmeye geliyor. 'İskender'in yeni ortağı Ferman mı?' sorusunu akıllara getiren tanıtımda İskender'in 'Baban yanında oğlum, artık seni bırakmaz' sözleri yeni bölüme olan merakı gitgide arttırıyor
SHOW TV’de yayınlanan, Ay Yapım imzalı, güçlü oyuncu kadrosu ve farklı hikâyesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi ‘Deha’nın 7'nci bölümünden 4'üncü tanıtım yayınlandı.
Yayınlanan tanıtımda İskender, Ferman’ın iş yerine patronuyla görüşmeye geliyor. ‘İskender’in yeni ortağı Ferman mı?’ sorusunu akıllara getiren tanıtımda İskender’in ‘Baban yanında oğlum, artık seni bırakmaz’ sözleri yeni bölüme olan merakı gitgide arttırıyor.
Senaryosunu; Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliğini; Umut Aral’ın üstlendiği ‘Deha’nın oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Cenk Kangöz, Umutcan Ütebay, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak ve Abdurrahman Yunusoğlu yer alıyor.
‘Deha’, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!