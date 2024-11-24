'Deha'nın yeni bölümünden 4'üncü tanıtım yayınlandı SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha'nın merakla beklenen 10'uncu bölümünden 4'üncü tanıtım izleyicilerle buluştu. İmre, Devran'ı daha yakından tanımaya çalışırken Devran'ın İmre'ye "Bence sen gerçekten sevmenin ve sevilmenin ne demek olduğunu bilmiyorsun" sözleri dikkat çekiyor. Bu akşam yayınlanacak bölümde ikili arasında neler olacağı yeni bölüme olan merakı arttırıyor

Habertürk Giriş: 24.11.2024 - 13:03 Güncelleme: 24.11.2024 - 13:12 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL