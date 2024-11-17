'Deha'nın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha'nın 9'uncu bölümünden 3'üncü tanıtım yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda, Devran, Cesur'dan Esme'yi korumaya çalışırken ikiliye İmre de dahil oluyor
SHOW TV’de yayınlanan, Ay Yapım imzalı, güçlü oyuncu kadrosu ve farklı hikâyesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi ‘Deha’nın 9'uncu bölümünden 3'üncü tanıtım yayınlandı.
Yayınlanan tanıtımda, Devran, Cesur’dan Esme’yi korumaya çalışırken ikiliye İmre de dahil oluyor. Devran’ın ailesini korumak için çırpınışları yeni bölümde ‘Neler yaşanacak?’ sorusunu akıllara getiriyor.
Senaryosunu; Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliğini; Umut Aral’ın üstlendiği ‘Deha’nın oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Cenk Kangöz, Umutcan Ütebay, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak ve Abdurrahman Yunusoğlu yer alıyor.
‘Deha’, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!