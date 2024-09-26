'Deha'nın yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

SHOW TV’de yayınlanan, Ay Yapım imzalı, güçlü oyuncu kadrosu ve farklı hikâyesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi ‘Deha’nın merakla beklenen ikinci bölümünden yeni bir tanıtım daha izleyiciyle buluştu.

Yayınlanan tanıtımda Sofi, İskender’den intikam almak isteyen Devran’a çarpıcı bir konuşma yapıyor. Devran’ın kendisi için mi yoksa Boran için mi intikam alacağını soran Sofi’nin sözleri, Devran’ı derinden sarsıyor. Babasıyla karşılaşan Devran’ın neler yapacağı büyük bir heyecanla bekleniyor.

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'DEHA'NIN 1. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Matematik dehası Devran, doktora tezinde çığır açan bir teorem ortaya koyduktan sonra Amerika’dan teklif ve yüksek miktarda para ödülü kazandı. Herkesin konuştuğu bu başarısını ise duymasını istediği tek bir kişi vardı; o da babası İskender! Kendine rağmen Devran ailesini İskender’den uzak tutmaya çalışırken en küçük kardeşi Boran’ın ona kapılmasına engel olamadı. Devran’ın küçük kardeşi Boran’ın İskender’in düşmanları tarafından öldürülmesi herkesin hayatında büyük bir yıkım yarattı. Bölümün finalinde ise Devran ve İskender bir kumar masasında karşı karşıya gelirken İskender’in karşısına oturan Devran’ın ne yapacağı merak konusu oldu. Yeni bölümde baba oğulun bu karşılaşmasında yaşanacaklar için nefesler tutuldu.