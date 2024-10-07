'Deha', izleyicileri yine ekran başına kilitledi

'Deha', dün akşam yayınlanan nefesleri kesen 3'üncü bölümüyle reytinglerde ABC1 kategorisinde zirvedeki yerini korudu. Sürükleyici hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla sosyal medyada da çok konuşulan ‘Deha’, yeni bölümüyle ABC1 20+’da 7,45 izlenme oranı (rating) 20,15 izlenme payı (share) elde ederek birinci olurken, AB’de 6,53 izlenme oranı (rating) 19 izlenme payı (share), Total’de de 5,62 izlenme oranı (rating) 17,18 izlenme payı (share) elde etti.

Yönetmenliğini Umut Aral’ın üstlendiği, senaryosunu Damla Serim’in yazdığı ‘Deha’, heyecanın bir an düşmediği yeni bölümüyle dün akşam, izleyicilerle yeniden buluştu. Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Umutcan Ütebay, Emel Göksu, Cenk Kangöz, Taner Rumeli, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak, Abdurrahman Yunusoğlu ve Yusuf Selim Uğurlu’dan oluşan zengin oyuncu kadrosuyla ‘Deha’ 3'üncü bölümüyle de soluksuz izlendi. Bölümün “Kadınlara Karşı Şiddete Sessiz Kalma” yazısıyla başlamasıyla dizi sosyal medyada övgü dolu mesajlar aldı.

Dizide Devran’ın ailesi için adalet sağlama planları İskender’le istediği gibi gitmedi. Yemek masasında terk ettiği ailesiyle yıllar sonra karşı karşıya kalan İskender ne yapacağını bilemezken ailenin onunla yüzleşmesi çok sert oldu. İskender’in eve gelmesi herkesi darmadağın etti. İskender İçin Yüzleşme Vakti: REKLAM Devran, İskender’e oynadığı oyunun sonucunda Karga’nın acımasızlığıyla karşı karşıya kaldı. İskender, Karga’dan paçayı kurtarmak için ona bir gün içinde Devran sayesinde 1 milyon dolar kazandırmayı vadetti. Devran tüm bu olanlar yüzünden İskender’le Karga’ya karşı iş birliği yaparken kendini buldu.

Karga, İskender ve Devran’ı Tehdit Etti: Gülce, Devran’ı İskender’e bir kez daha heba etmemek için Aysel’in karşısına dikildi. Yıllar önce İskender tarafından kendisi için terk edilen Gülce’yi ağır sözleriyle ezen Aysel, Gülce’ye eski travmalarını yeniden hatırlattı. Esme Gülce’yi toparlamaya çalışırken Devran’ı bu defa daha sert uyardı. Gülce ve Aysel Yıllar Sonra Yüzleşti: REKLAM Bütün bu olaylar sırasında Cesur, Hakim’le babasının arkasından kuyusunu kazmaya devam etti. Hakim ise Cesur’a güvenmediğini ve tek bir hatada onu sileceğinin sinyallerini verdi. Devran başladığı işi bitirebilmek için İskender’e güvenmek zorunda kaldı. Karga’nın ailesine zarar verme ihtimalini göze almak istemeyen Devran, İskender’in Karga’ya vadettiği parayı bulmak için bahis oynama yolunu seçti. Üstüne bahis oynadıkları maçı izlemek için stada gelen İskender ve Devran’ı orada Cesur karşıladı. İskender ve iki oğlu ilk defa yan yana gelirken Devran ve Cesur ilk kez yüzleşti.

Devran ve Cesur İlk Kez Yüzleşti: Devran’ın bir günde bahisle bir milyonu kazanıp İskender’in borcunu Karga’ya kapatmasına rağmen İskender durmadı. Devran’ın ona olan güvenini ondan sert bir intikam almak için kullandı. Karga’ya Devran’ın iplerinin elinde olduğunu söyleyen İskender, soluğu ailenin evinde aldı. Devran’a ailesinin gözleri önünde Karga için artık beraber çalışacaklarını söyleyen İskender, tüm aileyi karıştırdı. Bunları duyan Ceylan ise abisini kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalınca Sofi’den gizlice aldığı silahla İskender’in karşısına çıkıp onu vurdu. Ceylan’ın İskender’le karşı karşıya kaldığı final sahnesi heyecanı doruk noktasına taşırken yeni bölümde İskender’e ne olacağı büyük merak konusu oldu.