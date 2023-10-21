DEHB'nin yetişkinlerde sandığımızdan daha yaygın olduğu ortaya çıktı!

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Hiperaktivitem fiziksel bir şeyden ziyade içselleştirilmiş kaygı olarak kendini gösteriyor. Dahası, dikkatsiz DEHB'ye sahip olmak, genellikle dikkat edemediğiniz anlamına gelmez. Tam tersine, yazabilmenizin ve okulda başarılı olmanızın nedeni, ilginizi çeken şeylere aşırı odaklanma yeteneği, zamanın var olduğunu ve hala yemek yeme ihtiyacı duyan bir insan olduğunuzu unutacak kadar karmaşıktır.

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Uzun vadeli etkinlik ve güvenlik verileri açısından hala eksik olan, kötü niyetli ilaçlar ve beyin farklılıklarımı gerçekten açıklayan terapi son derece yardımcı oluyor. Ayano ve ekibi, DEHB'nin yaygınlığının, benzer yaygın koşullarla karşılaştırıldığında aldığı sağlık kaynaklarıyla eşleşmediğine dikkat çekiyor . Ancak incelemelerinde kullandıkları tüm makalelerin yöntemleri konusunda net olmaması nedeniyle vardıkları sonuçların hala sadece bir tahmin olduğu konusunda uyarıyorlar.